La fin d’un tabou : Longtemps cachés, les cheveux blancs débarquent sur la Croisette

Les chevelures argentées des actrices Andie Macdowell et Jodie Foster ont fait sensation au Festival à Cannes, dans un milieu souvent dominé par le culte de la jeunesse.

Le réalisateur sud-coréen Bong Joon-ho, les Américains Spike Lee et Jodie Foster ainsi que l’Espagnol Pedro Almodovar ont ouvert mardi soir la 74e édition du Festival de Cannes. (Mardi 6 juillet 2021)

L’actrice et réalisatrice américaine Jodie Foster s’affichait également avec ses racines clairsemées. (Mercredi 7 juillet 2021)

Longtemps invisibles des tapis rouges et redoutés des actrices, les cheveux blancs ont fait une entrée remarquée sur la Croisette avec l'actrice Andie Macdowell. (Mercredi 7 juillet 2021)

