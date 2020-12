Deux poteaux sierrois

Mais, longtemps, elle a buté sur un homme, qui a réalisé une performance extraordinaire dans le Valais central. Ancien portier No 2 du Lausanne HC et du CP Berne, notamment, Pascal Caminada a mérité la première étoile de ce duel intense. Même s’il a été sauvé à deux reprises par ses montants, le Zurichois a multiplié les parades de haute volée face à Guillaume Asselin, Éric Castonguay et tous les Sierrois qui ont tenté de le déjouer.

Dans un alignement remanié en raison de l’absence de Bonvin, remplacé par Monnet au centre de la troisième triplette offensive, le HCS a livré un match de référence. Discipliné, solide dans ses bases arrières, il a enfilé et assumé la tunique du patron de la première à la dernière minute. Il a gagné ses mises au jeu, imposé sa supériorité et sa maîtrise technique dans la zone défensive bernoise, mais il a été désarmé par un portier fantastique.