Football: Longtemps réduit à dix, la victoire échappe de justesse à Servette

La filière aérienne, Servette l’a encore exploitée avec succès à la 26e: un centre délicieux de Cognat, une apparition furtive de Stevanovic au second poteau et un nouveau but. Et puis voilà que le SFC est venu ternir son entame de match idéal en concédant toujours plus de temps pour penser et toujours plus d’espace pour agir à l’équipe de Matia Croci-Torti.