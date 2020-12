Sorti sur blessure en cours de match, mardi à Genève en quarts de finale de la Coupe de Suisse, Guillaume Maillard pourrait être indisponible durant une longue période. C’était en tout cas la crainte du LHC mercredi soir. « L’IRM effectuée cet après-midi a montré que le ligament croisé antérieur de son genou gauche était touché, nous a expliqué le directeur sportif John Fust, joint par téléphone. La durée de son absence dépendra de la façon dont le ligament est déchiré, mais ça peut potentiellement être long. On en saura davantage après consultation d’un spécialiste. »

Robin Leone, Benjamin Antonietti et Etienne Froidevaux, surnuméraires mardi, sont à la disposition du staff technique pour relayer le No 11 dans l’alignement des Lions. Et cela dès le derby lémanique de vendredi, qui se disputera cette fois dans le cadre du championnat, à la Vaudoise aréna.