Genève : Longue négociation pour déloger un homme d’une grue

Un homme hurlant et dansant au sommet d’une grue située au niveau de la passerelle du Seujet a mobilisé police et pompiers, mercredi soir. Ainsi que le rapporte la «Tribune de Genève», les secours sont intervenus aux alentours de 22h15. Les négociateurs ont mis plus de trois heures pour convaincre l’individu, âgé de 46 ans, de quitter son perchoir. Il a été transporté aux HUG en ambulance. «Son cas relève plus du médical que du pénal», a confié le porte-parole de la police au quotidien genevois.