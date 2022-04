Pâques: de longues files d’attente prévues à Genève-Aéroport

À l’approche des congés des fêtes pascales, nombreux sont les vacanciers qui souhaitent en profiter pour changer de décor. Et selon les chiffres, beaucoup semblent avoir ré-adopté la voie des airs, plus de deux ans après le début de la pandémie.

Si cette remontée progressive est «réjouissante», on garde les pieds sur terre à Cointrin: «À l’année, on n’atteindra pas le niveau de 2019, qui était de 17,9 millions de passagers. Et il ne le sera pas avant au moins 2025», continue le porte-parole, qui l’explique par la non-réouverture de certaines frontières et l’hésitation des passagers face à la complexité des voyages.