Lonny se souviendra de son premier live en Suisse

Lonny, Louise dans la vie, fait beaucoup parler d’elle depuis la sortie des trois singles «Dans la maison des filles», «Incandescente» et «Avril Exil». Son folk chanté en français a emballé le public et les médias, qui ne tarissent pas d’éloges depuis une année sur la Française de 28 ans. Il faut dire que son premier album se fait attendre. Plusieurs fois annoncée, puis repoussée, à cause de la pandémie, sa sortie a été finalement programmée pour le 30 octobre 2021.

Aux Francomanias de Bulle, les fans de la chanteuse ont ainsi pu découvrir en primeur une grande partie du contenu de ce disque tant attendu. C’est peu dire qu’ils ont été séduits, tout comme de nombreux festivaliers qui ne la connaissaient pas et qui se sont laissé embarquer dans l’univers sensible et captivant de l’artiste. Touchée par cet accueil, Lonny n’a pas caché son émotion à la fin de son live de 45 minutes. «C’était mon tout premier concert en Suisse. Je vais en garder un excellent souvenir. J’ai reçu beaucoup d’énergie et d’amour ce soir. Je me sens tellement bien», nous a-t-elle confié, émue.