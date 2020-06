Philippines

L’ONU accable le président Duterte

Dans un rapport, l’ONU accuse Rodrigo Duterte d’avoir bafoué le droit international depuis plusieurs années avec ses déclarations controversées.

Mais les chiffres contradictoires de la police eux-mêmes mentionnent au moins près de 8700 victimes au total en quatre ans, dont la plupart étaient des hommes. Certaines estimations ont affirmé que le nombre pourrait être trois fois plus élevé.

Le chef de l’État est directement mis en cause par les investigateurs de l’ONU. Ses discours, bien que souvent clarifiés par son entourage, pourraient avoir incité à la violence et avoir encouragé des violations des droits de l’homme en toute impunité. Ils pourraient avoir violé le Pacte international des droits civils et politiques.