Birmanie : L’ONU accuse la junte de «masser» des troupes dans le Nord

Le rapporteur des Nations Unies en Birmanie a également fait part de sa crainte de voir des «atrocités».

Le rapporteur de l’ONU pour les droits de l’homme en Birmanie a accusé vendredi la junte birmane de «masser des dizaines de milliers de troupes et des armes lourdes» dans le nord du pays et dit redouter «des atrocités». «Nous devrions tous être préparés, comme le sont les gens dans cette partie de la Birmanie, à des atrocités de masse encore plus nombreuses», a déclaré Tom Andrews devant l’Assemblée générale des Nations Unies, à New York.