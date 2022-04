Brésil : L’ONU alerte sur les risques de violence autour de la présidentielle

L’ONU s’inquiète de la «violence politique» au Brésil et du risque d’escalade à six mois d’une élection présidentielle qui s’annonce très polarisée.

«La violence politique est en train de détruire la démocratie brésilienne», a déclaré vendredi un rapporteur spécial de l’ONU, montrant sa préoccupation à six mois d’une élection présidentielle qui s’annonce «très polarisée».

«Ma plus grande inquiétude, c’est qu’il y ait de la violence au cours du processus électoral et que certains remettent en cause la légitimité des résultats», a déclaré lors d’une conférence de presse Clément Nyaletsossi Voule, rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit de réunion pacifique. Ce juriste togolais, qui vient de terminer une visite officielle de 12 jours au Brésil, a annoncé qu’il rendrait lundi un rapport préliminaire.