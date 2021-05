Birmanie : L’ONU appelée à approuver mardi un embargo sur les armes

L’Assemblée générale des Nations Unies s’apprête à voter une résolution non contraignante prévoyant la «suspension immédiate» de toute vente d’équipement militaire à Rangoun.

Les forces de sécurité ont ouvert le feu jeudi sur des manifestants en Birmanie. Dans l’Etat septentrional Kachin, on déplore au moins un mort, selon un habitant de la région.

L’Assemblée générale de l’ONU est appelée mardi à approuver un projet de résolution non contraignante prévoyant «une suspension immédiate» du transfert d’armes à la Birmanie et à ses dirigeants militaires, a-t-on appris dimanche aux Nations unies.

Forte portée politique

Initié par le Liechtenstein, avec le soutien notamment de l’Union européenne, du Royaume-Uni et des Etats-Unis, «le projet sera soumis à une réunion plénière en personne» à 19H00 GMT, a indiqué à l’AFP un porte-parole de l’Organisation.

Non contraignant à la différence des résolutions du Conseil de sécurité mais à forte portée politique, le texte prévoit «une suspension immédiate de la fourniture, de la vente ou du transfert direct et indirect de toutes les armes, munitions et autres équipements militaires à la Birmanie».