Diplomatie : L’ONU appelle à arrêter d’armer les gangs en Haïti

Au moins 89 personnes ont été tuées en une semaine dans des affrontements entre gangs à Port-au-Prince, où les prix s’envolent et les carences de carburant s’aggravent toujours davantage.

Le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté vendredi à l’unanimité une résolution des États-Unis et du Mexique demandant aux États membres de l’Organisation d’interdire le transfert d’armes légères aux gangs sévissant en Haïti, sans aller jusqu’à décider d’un embargo comme l’avait réclamé avec insistance dans la semaine la Chine.

Le texte «appelle les États membres à interdire le transfert d’armes légères et de petit calibre et de munitions à des acteurs non étatiques engagés dans ou soutenant la violence des gangs, des activités criminelles ou des violations des droits humains en Haïti».