Contre la junte : L’ONU appelle «à empêcher l’afflux d’armes» en Birmanie

Une résolution non contraignante a été adoptée ce vendredi par l’Assemblée générale. 36 pays se sont abstenus, dont la Chine.

Le 3 mars 2021, des policiers et des soldats armés marchaient sur les opposants au coup d’État à Mandalay. (image d’archive)

L’Assemblée générale de l’ONU a adopté vendredi une résolution non contraignante condamnant le coup d’État en Birmanie et appelant «tous les États membres à empêcher l’afflux d’armes» dans ce pays.

Ce texte a été approuvé par 119 pays, 36 s’abstenant dont la Chine, premier soutien de la Birmanie. Un seul pays, le Belarus, qui a empêché une adoption de la résolution par consensus comme le voulaient ses auteurs et a imposé un scrutin public, a voté contre.

À la différence d’une approbation par consensus, le scrutin a obligé les 193 pays de l’ONU à se dévoiler. Parmi les dix pays de l’Asean (Association des nations d’Asie du Sud-Est), qui avaient participé à la négociation sur le texte initié par le Liechtenstein, lui-même soutenu par les Occidentaux, quatre seulement se sont abstenus: Brunei, président en exercice de l’Asean, le Cambodge, le Laos et la Thaïlande.

Particularité de ce scrutin: la Birmanie, représentée par l’ambassadeur Kyaw Moe Tun, limogé après le coup d’État de février mais toujours en fonction et qui continue de défier la junte, a voté en faveur du texte.

Cas rare

L’Assemblée générale de l’ONU adopte très rarement des résolutions condamnant les coups d’État militaires ou appelant à limiter les armes fournies au pays visé. «Il s’agit de la condamnation la plus large et la plus universelle à ce jour de la situation en Birmanie», a relevé l’ambassadeur de l’Union européenne (UE) à l’ONU, Olof Skoog.