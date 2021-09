Journée internationale : L’ONU appelle à «éradiquer le racisme» envers les Afrodescendants

Un jour de célébration des populations originaires d’Afrique a été institué par l’ONU. Le Costa Rica a été désigné comme siège mondial de cette première journée.

«Les profondes injustices et la discrimination systématique dont ont été victimes les afrodescendants durant des siècles, et qui continuent auraient dû être reconnues depuis très longtemps», a ajouté sur Twitter Antonio Guterres.

«Comme faisant partie d’une seule et unique famille humaine, nous reconnaissons l’urgence d’éradiquer les stigmatisations et les préjugés basés sur des idées de prétendue supériorité raciale qui continuent à faire souffrir des millions de personnes d’origine africaine dans le monde», a renchéri la Haut commissaire de l’ONU pour les droits de l’homme Michelle Bachelet.

«En ce jour, nous disons ça suffit au racisme et à la discrimination contre nos frères et nos soeurs. Les personnes originaires d’Afrique sont des forces pour le changement», a déclaré la secrétaire générale adjointes de l’ONU et présidente du Groupe des Nations Unies pour le développement, la nigériane Amina Mohammed.