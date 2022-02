Afrique : L’ONU appelle à l’aide face à l’aggravation de la famine au Sahel

«La région fait face à une crise alimentaire croissante et complexe» aggravée par la crise du Covid et les aléas climatiques, alertent les Nations Unies.

Urgence critique

«La région fait face à une crise alimentaire croissante et complexe», plus sévère que les précédentes sous les effets conjugués des conflits, du Covid, des aléas climatiques et de la hausse des prix, «qui privent des millions de personnes des repas de base», a-t-il souligné.

Ressources «au plus bas»

Or «alors que les besoins sont au plus haut, les ressources pour soutenir les plus vulnérables sont au plus bas», ce qui force le PAM à «prendre à ceux qui ont faim pour en nourrir d’autres, plus affamés encore», a-t-il souligné.