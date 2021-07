Méditerranée - L’ONU condamne unanimement les positions du président turc sur Chypre

En visite à Chypre, mardi, le président turc, Recep Tayyip Erdogan (au centre), estimait que l’avenir de l’île réside dans le fait « qu’il y a deux peuples et deux États» , dont le turc au nord. Des propos condamnés à l’unanimité par le Conseil de sécurité de l’ONU, l’Inde et la Chine obtenant même un texte plus dur envers Ankara.