Éthiopie : L’ONU craint que le pays ne sombre dans la «violence généralisée»

Le Conseil des droits de l’homme doit étudier la proposition de nomination d’enquêteurs qui travailleront sur de possibles violations des droits humains dans le cadre de la guerre.

«Le multilatéralisme est une fois de plus pris en otage par une mentalité néocolonialiste. L’Éthiopie est prise pour cible et montrée du doigt au Conseil des droits de l’homme pour avoir défendu un gouvernement démocratiquement élu, la paix et l’avenir de son peuple», a déclaré l’ambassadeur éthiopien Zenebe Kebede, pendant les débats.

S’exprimant à l’ouverture des débats, la Haute-Commissaire adjointe aux droits de l’homme, Nada Al-Nashif, a affirmé que les services de l’ONU continuent «de recevoir des rapports crédibles de violations graves et atteintes aux droits humains commises par toutes les parties». «Il incombe à l’État de s’acquitter de sa responsabilité, qui est d’engager des procédures équitables et indépendantes portant sur l’ensemble des violations identifiées», a-t-elle dit, avant d’ajouter qu’un «mécanisme international serait un complément important» en l’absence d’«efforts significatifs» des autorités pour établir les responsabilités.

La guerre a éclaté en novembre 2020 après que le Premier ministre Abiy Ahmed a envoyé l’armée au Tigré en novembre 2020 afin d’en destituer les autorités locales, issues du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), qui défiaient son autorité et qu’il accusait d’avoir attaqué des bases militaires. Abiy Ahmed avait proclamé la victoire trois semaines plus tard, après la prise de la capitale régionale Mekele. Mais en juin, le TPLF a repris l’essentiel du Tigré et poursuivi son offensive dans les régions voisines de l’Amhara et de l’Afar.

Nada Al-Nashif a déploré «la multiplication des discours haineux et d’incitation à la violence de la part des autorités fédérales et régionales, ainsi que d’autres personnalités publiques, en particulier à l’encontre des Tigréens et des membres de la communauté oromo». «Le danger d’une montée en puissance de la haine, des violences et des discriminations est très élevé, et pourrait dégénérer en violence généralisée. Cela pourrait avoir des conséquences majeures, non seulement pour des millions de personnes en Éthiopie, mais aussi dans toute la région», a-t-elle affirmé.