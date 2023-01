L’ONU craint une famine hors norme après douze ans de guerre en Syrie

Syrie : L’ONU craint une famine hors norme après douze années de guerre civile

Selon l’ONU, plus de 90% de la population syrienne vit sous le seuil de la pauvreté depuis le début, en 2011, d’un conflit sanglant ayant tué près d’un demi-million de personnes et dévasté les infrastructures du pays. La Syrie, dont l’économie s’est effondrée, est désormais au sixième rang des pays comptant le plus de personnes menacées d’insécurité alimentaire.