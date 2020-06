Actualisé il y a 40min

Afrique

L’ONU crée une mission de soutien à la transition au Soudan

Une mission politique onusienne va être créée à Khartoum l’autre maintient au Darfour jusqu’en décembre les 8000 casques bleus.

Image d’archive du Conseil de sécurité de l’ONU. KEYSTONE

Le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté mercredi à l’unanimité deux résolutions visant à soutenir la transition politique au Soudan. L’une crée à Khartoum une mission politique onusienne et l’autre maintient au Darfour jusqu’en décembre les 8000 casques bleus.

La résolution sur la nouvelle mission politique a été rédigée par l’Allemagne et le Royaume-Uni. Le conseil «décide d’établir à compter de l’adoption de cette résolution une Mission intégrée des Nations unies pour l’assistance à la transition au Soudan (MINUATS) pour une durée initiale de 12 mois», indique le texte obtenu par l’AFP.

La résolution demande au secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, de nommer rapidement un émissaire à la tête de cette nouvelle mission.

Après la chute en avril 2019 d’Omar el-Béchir et plusieurs mois de soulèvement populaire marqué par des épisodes de violente répression, le Soudan s’est engagé dans une transition politique. Le pays s’est doté en août 2019 d’un gouvernement militaro-civil, chargé de mener ce processus pendant une durée de trois ans.

«Civils premiers visés»

La résolution sur l’opération de paix MINUAD a aussi été rédigée par Berlin et Londres. Dans ce texte, le Conseil de sécurité «décide d’étendre le mandat de l’opération de l’ONU et de l’Union Africaine […] jusqu’au 31 décembre 2020 et de maintenir en outre jusqu’à cette échéance le niveau actuel des militaires et policiers de la MINUAD».

Dans un rapport conjoint en mars, l’ONU et l’Union Africaine avaient pourtant préconisé de remplacer à la fin octobre la MINUAD par une mission politique, avec un retrait progressif d’ici là de ses casques bleus. Cette perspective, soutenue par la Russie, la Chine et des pays africains, avait suscité la crainte notamment des Européens et d’ONG de voir les civils perdre toute protection face aux violences intercommunautaires.

Encore aujourd’hui, quelque 7800 casques bleus de la mission MINUAD assurent cette protection. «Au Darfour, la violence armée entre les groupes rebelles a reculé, mais les causes profondes du conflit demeurent, ce qui exacerbe les tensions intercommunautaires», soulignait le rapport ONU-UA.

Selon l’ONU, le conflit au Darfour, entre forces soudanaises et rebelles, issus de minorités ethniques s’estimant marginalisées par le pouvoir central, a fait depuis 2003 environ 300’000 morts et plus de 2,5 millions de déplacés.