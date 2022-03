Somalie : L’ONU crée une nouvelle force de paix contre les shebab

La Somalie et sa capitale Mogadiscio a été ces dernières semaines le théâtre de multiples attaques revendiquées par les islamistes des shebab.

La Somalie attend depuis plus d’un an l’élection d’un nouveau parlement et d’un nouveau président. (Image d’illustration)

Cette force, baptisée Atmis, va succéder à l’actuelle Amisom (Mission de l’Union africaine en Somalie) et verra ses effectifs de près de 20’000 militaires, policiers et civils progressivement réduits jusqu’à zéro au 31 décembre 2024.

Une force «internationale»

Le diplomate américain a rappelé que les jihadistes des «shebab représentaient pour la Somalie et plus largement pour l’Afrique de l’Est une menace redoutable, capable de s’adapter». Et qu’il fallait donc une force «internationale conduite par l’Afrique», comme l’Atmis, pour contrer «la plus grande et la mieux financée des filiales d’Al-Qaida».