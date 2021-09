Afghanistan : L’ONU débloque des fonds d’urgence pour le système de santé afghan

Plus de 41,5 millions de francs ont été débloqués par l’ONU. Objectifs: éviter l’effondrement du système de santé afghan et «une catastrophe humanitaire».

Getty Images via AFP

L’ONU a débloqué 45 millions de dollars (plus de 41,5 millions de francs) d’aide d’urgence pour soutenir un système de santé au bord du gouffre en Afghanistan, et le patron de l’OMS a mis en garde contre l’imminence d’une catastrophe après une visite dans le pays.

«Les médicaments, les matériels médicaux et l’essence sont en train de s’épuiser en Afghanistan. La chaîne du froid est compromise. Les personnels de santé indispensables ne sont pas payés», a mis en garde Martin Griffiths, le secrétaire général adjoint des Nations Unies pour les Affaires humanitaires, qui a annoncé le déblocage des fonds.

Ils vont aller à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et au Fonds des Nations Unies pour l’enfance (Unicef) et doivent permettre, par le biais d’ONG nationales et internationales, de faire tourner les centres de soins, y compris les hôpitaux où sont traités les malades du Covid-19, a souligné M. Griffiths, qui a eu récemment des entretiens en Afghanistan avec les responsables du gouvernement taliban.