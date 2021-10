Ethiopie – L’ONU déclare une malnutrition «sans précédent» au Tigré

Éthiopie : L’ONU déclare une malnutrition «sans précédent» au Tigré

Alors que seuls 11% des camions nécessaires à l’aide humanitaire ont atteint leur destination, l’ONU estime que 400’000 personnes ont «franchi le seuil de famine» au Tigré.

Une malnutrition «sans précédent» touche, après dix mois de guerre, les femmes enceintes et allaitantes dans la région éthiopienne du Tigré, a déclaré jeudi soir l’agence humanitaire de l’ONU, peu après l’annonce de l’expulsion de sept responsables onusiens par Addis Abeba.

Dans un rapport publié en ligne, le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (Ocha) décrit également une malnutrition «alarmante» parmi les enfants, alors que grandit le spectre de la famine. «Sur plus de 15’000 femmes enceintes et allaitantes suivies sur la période d’étude, plus de 12’000, soit environ 79%, ont été diagnostiquées en malnutrition grave», affirme Ocha.