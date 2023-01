Humanitaire : L'ONU demande 1,47 milliard pour les réfugiés palestiniens

L’agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (Unrwa), une organisation qui fait face à un déficit budgétaire chronique, a lancé mardi un appel de 1,6 milliard de dollars (1,47 milliard de francs) pour 2023. Sur ce montant, 848 millions de dollars sont destinés à soutenir les services de base, tels que les besoins en santé et éducation, tandis que 781,6 millions doivent permettre de financer les opérations d’urgence à Gaza, en Cisjordanie, en Jordanie, en Syrie et au Liban.

«L’Unrwa continue de jouer un rôle indispensable dans la vie de millions de réfugiés palestiniens. Nous nous efforçons de maintenir la fourniture de services de base dans un contexte financier et politique incroyablement difficile», a souligné le commissaire général de l’organisation, Philippe Lazzarini, dans un communiqué. «Les réfugiés palestiniens – l’une des communautés les plus défavorisées de la région – sont confrontés à des défis sans précédent et dépendent de plus en plus de l’Unrwa pour les services de base et, dans certains cas, pour survivre».