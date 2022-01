Birmanie : L’ONU demande à la communauté internationale de se remobiliser

Alors que près de 1500 civils ont été tués et près de 12’000 arrêtés depuis la prise de pouvoir de la junte, la réponse de la communauté internationale a été «inefficace» jusqu’ici.

Le 1er février 2021, l’armée birmane mettait fin à une décennie de transition démocratique. Depuis, le régime opère une répression sanglante. Près de 1500 civils ont été tués , près de 12’000 arrêtés d’après une ONG locale qui recense des cas de viols, de torture et d’exécutions extrajudiciaires . Face à cela, le front anti-junte – mené par des milices citoyennes soutenues par des factions ethniques – prend de l’ampleur. Dans ce contexte, la Haute-Commissaire aux droits de l’homme, Michelle Bachelet, a appelé vendredi, la communauté internationale à redoubler d’efforts pour faire pression sur la junte birmane qui a pris le pouvoir, il y a près d’un an.

Un nouvel effort

Pour Michelle Bachelet, bien que le coup d’Etat ait été universellement condamné l’année dernière, la réponse de la communauté internationale «a été inefficace et manque du caractère d’urgence que mérite une crise de cette ampleur». «Il est temps pour un nouvel effort pressant en faveur du retour du respect des droits de l’homme et de la démocratie en Birmanie et de s’assurer que ceux qui ont perpétré des violations systématiques des droits humains et des comportement abusifs rendent des comptes», a-t-elle souligné, dans un communiqué.