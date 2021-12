Nucléaire iranien : L’ONU demande aux USA et à l’Iran de revenir aux termes de l’accord

L’ONU demande aux États-Unis de lever leurs sanctions envers l’Iran en conformité avec l’accord sur le nucléaire iranien de 2015 et à Téhéran de revenir à ses engagements pour limiter son programme atomique.

«J’appelle les États-Unis à lever leurs sanctions comme indiqué (dans l’accord) et à étendre les dérogations concernant le commerce du pétrole avec l’Iran», a déclaré mardi la secrétaire générale adjointe de l’ONU pour les Affaires politiques, Rosemary DiCarlo, alors que des négociations internationales ont repris à Vienne sur le programme nucléaire iranien.

La porte reste ouverte

Dans une déclaration commune, l’Allemagne, le Royaume-Uni et la France, parties de l’accord nucléaire avec la Russie et la Chine, ont assuré que «la porte diplomatique restait fermement ouverte pour un accord maintenant». «L’Iran doit choisir entre l’effondrement» de l’accord nucléaire «et un accord juste et global», dans l’intérêt du peuple iranien, ont ajouté ces pays.