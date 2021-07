Caraïbes : L’ONU demande la libération des prisonniers à Cuba et appelle au dialogue

Les manifestations du week-end dernier, à Cuba, font encore des remous. L’ONU réclame que la centaine de personnes arrêtées soient libérées et que l’embargo américain soit levé.

Enquête «indépendante» et «efficace»

«J’exhorte le gouvernement à répondre aux demandes des manifestants par le dialogue et à respecter et protéger pleinement les droits de tous les individus à la réunion pacifique et à la liberté d’opinion et d’expression», a déclaré Michelle Bachelet.