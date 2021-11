Coronavirus : L’ONU demande la libération d’une journaliste chinoise

Zhang Zhan est emprisonnée en Chine pour avoir filmé les débuts de la pandémie de Covid-19 à Wuhan.

La porte-parole du HCDH, Marta Hurtado, s’était alarmée vendredi des informations selon lesquelles l’état de santé de la femme de 38 ans se détériorait rapidement, sa grève de la faim en détention menaçant sérieusement sa vie. «Nous appelons les autorités chinoises à examiner la libération immédiate de Zhang, ne serait-ce que pour des raisons humanitaires et de mettre à sa disposition une aide médicale d’urgence, dans le respect de sa volonté et de sa dignité», avait déclaré Marta Hurtado, citée dans un communiqué.

«Elle ne passera peut-être pas l’hiver»

La Chine s’est félicitée d’avoir réussi à limiter les infections domestiques au Covid-19 à un petit nombre de foyers sporadiques et menace ceux qui contestent la version officielle et remettent en question la gestion de l’épidémie par le gouvernement. Zhang Zhan a été arrêtée en mai 2020 et condamnée en décembre à quatre ans d’emprisonnement pour avoir «provoqué des querelles et des troubles», une accusation couramment utilisée pour réprimer la dissidence.