Etats-Unis

L’ONU dénonce la violence dans les manifestations

De nombreuses manifestations antiracistes ont lieu aux USA et de violentes altercations entre polices et manifestants sont dénoncées par l’ONU.

L’ONU a mis en garde vendredi contre un «usage disproportionné» de la force envers les manifestants antiracistes dans les villes américaines, et s’est inquiété de possibles «détentions arbitraires».

Manifester sans risquer

Manifestants et journalistes couvrant la manifestation doivent pouvoir le faire sans risquer «des arrestations arbitraires ou la détention, ni être soumis à un usage disproportionné de la force», a-t-elle ajouté.

Heurts opposants police et manifestants

«Les autorités doivent garantir que les forces de sécurité fédérales et locales sont clairement identifiées et utilisent la force uniquement lorsque c’est nécessaire, et selon les normes internationales», a déclaré Elizabeth Throssel.