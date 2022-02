Santé : L’ONU dénonce le marketing pour les substituts au lait maternel

L’ONU dénonce les stratégies de marketing des fabricants de substituts au lait maternel, qui dépensent des milliards pour influer les parents du monde entier.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef) militent de longue date pour l’allaitement en raison de ses bénéfices pour la santé à long terme de la mère et de l’enfant. Mais selon un rapport inédit que ces organisations ont commandité, les acteurs du secteur, qui pèsent 55 milliards de dollars des États-Unis de ventes par an (50,7 milliards de francs), dépensent entre 3 et 5 milliards de dollars (2,76 à 4,61 milliards de francs) pour influer sur la décision des parents ou des femmes enceintes.