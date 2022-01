Proche-Orient : L’ONU dénonce une attaque contre ses Casques bleus au Liban

Des militaires de la mission Finul, dans le sud du Liban, ont été attaqués dans la nuit de mardi à mercredi par des inconnus, selon l’ONU.

«Désinformation»

Les entraves à la liberté de mouvement des Casques bleus et les attaques les visant sont «inacceptables», a souligné Stéphane Dujarric, en appelant «les autorités libanaises à enquêter rapidement et de manière approfondie», et «à poursuivre tous les responsables de ces crimes». La Finul, qui peut comprendre jusqu’à 13’000 Casques bleus, est chargée de la surveillance de la ligne de cessez-le-feu entre le Liban et Israël, convenue après le retrait israélien du sud-Liban en 2000.