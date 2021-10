Genève : L’ONU dénonce une série «d’événements horribles» en Libye

Des migrants et des demandeurs ont été arbitrairement tués. Les autorités lancent des «raids» contre les campements, dénonce le HCR.

«Nous sommes extrêmement inquiets des souffrances que continuent d’endurer les migrants et demandeurs d’asile en Libye, qui sont soumis quotidiennement à une myriade d’atteintes à leurs droits et d’abus par des acteurs étatiques et non étatiques», a dénoncé Marta Hurtado, porte-parole du Haut-Commissariat à Genève lors d’un point de presse.