Afrique: L’ONU dit avoir «échoué» à éviter la guerre au Soudan

Malgré l’annonce d’un «accord de principe» pour une prolongation jusqu’au 11 mai d’une trêve jamais respectée jusqu’à présent, «des affrontements et des explosions» se sont produits mercredi à Khartoum, survolée par les avions militaires, ont raconté des habitants à l’AFP.

Depuis le 15 avril, l’armée du général Abdel Fattah al-Burhane et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), du général Mohamed Hamdane Daglo, s’affrontent sans répit. Au moins 550 personnes ont été tuées et 5000 blessées, selon un bilan largement sous-estimé.

«Nous pouvons dire que nous avons échoué à empêcher» la guerre, qui a pris l’ONU «par surprise», a reconnu mercredi son secrétaire général Antonio Guterres à Nairobi. «Un pays comme le Soudan (…) dans une situation économique et humanitaire aussi désespérée ne peut se permettre une lutte pour le pouvoir entre deux personnes», a-t-il ajouté.

À 850 kilomètres à l’est de Khartoum, dans la ville côtière de Port-Soudan, épargnée par la violence, le coordonnateur des secours d’urgence de l’ONU, Martin Griffiths, a réclamé des garanties des deux belligérants. «Les assurances générales doivent être traduites en engagements spécifiques», a-t-il plaidé, assurant avoir eu les deux généraux au téléphone. Mercredi, six camions de l’ONU ont été «pillés» alors qu’ils se dirigeaient vers le Darfour, dans l’ouest du pays, a-t-il ajouté. Avant cela, «17’000» des 80’000 tonnes de stocks alimentaires d’avant la guerre avaient été volés. Et l’ONU attend d’obtenir l’accord des douanes pour acheminer «80 tonnes d’équipements médicaux d’urgence».

Le Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’Homme Volker Türk a décrit au Conseil de sécurité de l’ONU le chaos qui règne à Khartoum. «Lundi, un raid de l’armée de l’air a apparemment frappé un hôpital (…) et les FSR ont pris leurs quartiers dans de nombreux immeubles d’habitation à Khartoum, lançant des attaques dans des zones urbaines densément peuplées», a-t-il dit.

«Accord de principe»

Le camp du général Burhane dit s’être engagé à «nommer un émissaire pour négocier une trêve» avec un homologue du camp du général Daglo sous égide «des présidents sud-soudanais, kényan et djiboutien» dans un pays qui doit encore être déterminé. Les FSR n’avaient pas commenté à minuit passé au Soudan. Et l’armée précise dans son communiqué que tous ses engagements sont conditionnés au «respect de la trêve» par l’autre camp.

Les combats ont déplacé plus de 335’000 personnes et poussé 115’000 autres à l’exil, selon l’ONU qui s’attend à huit fois plus de réfugiés.