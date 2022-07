Vague de chaleur : L’ONU espère une «prise de conscience» des gouvernements

Mardi, alors que l’Europe fait face à des chaleurs extrêmes, l’Organisation météorologique mondiale tire la sonnette d’alarme et espère que cet épisode servira de leçon.

L’ONU a appelé mardi à une «prise de conscience» des dirigeants face aux vagues de chaleur comme celle que traverse actuellement l’Europe , qui sont appelées à devenir plus fréquentes à cause du changement climatique au moins jusque dans les années 2060.

«Ces vagues de chaleur deviennent plus fréquentes à cause du changement climatique», et vont se multiplier dans les prochaines décennies, a déclaré le secrétaire général de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) Petteri Taalas lors d’une conférence de presse à Genève.