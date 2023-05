L’ONU veut plus de 3 milliards de dollars pour aider le Soudan

L’ONU estime à plus de 3 milliards de dollars les besoins en aide humanitaire et pour les réfugiés du Soudan , où la crise humanitaire a été encore aggravée par de violents combats depuis la mi-avril. Pour la seule aide humanitaire, l’ONU indique avoir besoin de 2,6 milliards de dollars, selon ses estimations révisées, là où l’organisation en demandait 1,75 milliard en décembre.

«Aujourd’hui, 25 millions de personnes - plus de la moitié de la population du Soudan - a besoin d’aide humanitaire et de protection», a dit à la presse Ramesh Rajasingham. Les combats entre l’armée du général Abdel Fattah al-Burhane et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) du général Mohamed Hamdane Daglo, qui ont commencé le 15 avril, ont fait environ un millier de morts et un million de déplacés et de réfugiés au Soudan.