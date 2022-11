Epidémie: L’ONU et Haïti cherchent des fonds pour lutter contre le choléra

Épidémie : L’ONU et Haïti cherchent des fonds pour lutter contre le choléra

Haïti est touché par une épidémie résurgente de choléra qui a déjà fait 161 victimes, après avoir fait plus de 10’000 morts entre 2010 et 2019.

Ce pays très pauvre des Caraïbes, déjà frappé par une grave crise humanitaire et sécuritaire, fait face depuis début octobre à un retour de cette maladie qui avait fait plus de 10’000 morts entre 2010 et 2019. Le Ministère de la santé publique a rapporté 8708 cas suspects, 7623 cas hospitalisés et 802 cas confirmés dans son bulletin épidémiologique de lundi. L’épidémie évolue dans sept des dix départements du pays.