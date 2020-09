Environnement : L’ONU et Londres convoquent un sommet climat le 12 décembre

«Les dirigeants mondiaux les plus ambitieux sur le climat» doivent se réunir au jour du cinquième anniversaire de l’accord international de Paris sur le climat.

L’événement sera co-organisé par le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, et le Premier ministre britannique, Boris Johnson, et il rassemblera «les dirigeants mondiaux les plus ambitieux sur le climat», selon un communiqué. Il n’a pas été confirmé que l’événement serait virtuel.

Pas de temps à perdre

«Nous sommes en pleine urgence climatique, et nous n’avons pas de temps à perdre», a déclaré Antonio Guterres. «La réponse à cette crise existentielle est une action rapide, décisive et plus importante, et une solidarité entre pays».