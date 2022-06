Ethiopie: L’ONU exige des enquêtes impartiales sur les massacres

Éthiopie : L’ONU exige des enquêtes impartiales sur les massacres

La Haute Commissaire Michelle Bachelet a exhorté les autorités éthiopiennes à faire la lumière sur les tueries qui ont fait des centaines de morts le week-end dernier.

Dans un communiqué, Michelle Bachelet a exhorté les autorités éthiopiennes «à mener rapidement des enquêtes impartiales et approfondies sur les attaques qui ont conduit à la mort de centaines de personnes» dans l’ouest de l’Éthiopie, le week-end dernier.

Ses services ont discuté avec des témoins qui ont rapporté qu’un groupe d’individus armés s’est rendu le 18 juin au matin dans le village de Tole – dont la population est majoritairement de l’ethnie amhara. Ils auraient commencé à tirer au hasard, faisant des centaines de morts, pour la plupart des femmes et des enfants, et forcé au moins 2000 autres personnes à fuir leur maison.

«Je demande aux autorités éthiopiennes de veiller à ce que des enquêtes soient rapidement ouvertes sur cette attaque et de faire en sorte que les victimes et leurs familles aient droit à la vérité, à la justice et à des réparations, notamment en demandant des comptes aux responsables», a-t-elle ajouté.