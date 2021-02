Birmanie : L’ONU exprime sa «profonde préoccupation»

Le Conseil de sécurité de l’ONU s’est exprimé en termes choisis, jeudi, pour évoquer le coup d’État survenu en Birmanie.

Depuis le coup d'Etat du 1er février, l'armée est présente dans tout le pays. Ici à Mandalay, deuxième plus grande ville de Birmanie et ancienne capitale royale. (Mardi 2 février 2021)

Deux jours après le putsch, premiers signes de la résistance. Des médecins et des professionnels de santé, portant des rubans rouges (la couleur de la LND), refusaient de travailler, sauf en cas d’urgence médicale. (Mercredi 3 février 2021)

Le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté jeudi une déclaration sur la Birmanie, exprimant sa «profonde préoccupation» face à l’état d’urgence instauré et demandant «la libération de tous les détenus», a-t-on indiqué de sources diplomatiques.

Ce texte, rédigé par le Royaume-Uni, ne condamne plus le coup d’État militaire comme envisagé dans un premier texte lors d’une réunion d’urgence mardi. La Chine et la Russie se sont opposées à cette formulation, selon des diplomates s’exprimant sous couvert d’anonymat. La déclaration appuie aussi le retour au dialogue et à un processus démocratique en Birmanie.