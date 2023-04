Birmanie: L’ONU «horrifiée» par une attaque aérienne de la junte contre un village

«Des enfants» feraient partie des victimes

«Violations des droits humains et abus»

Le service birman de la BBC, The Irrawaddy et Radio Free Asia avaient rapporté plus tôt des frappes aériennes contre le village de Pazi Gyi, dans le district de Kantbalu, au nord de Mandalay. Selon eux, au moins cinquante personnes auraient été tuées. Mais le bilan pourrait s’élever à cent morts, selon un secouriste d’un groupe rebelle armé, qui a indiqué à l’AFP la présence de femmes et d’enfants parmi les victimes.