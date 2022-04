Diplomatie : L’ONU impose l’obligation de justifier tout veto

L’Assemblée générale a adopté mardi une résolution obligeant les cinq permanents du Conseil de sécurité à justifier leur recours au veto, une réforme rare relancée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Ciblant directement les États-Unis, la Chine, la Russie, la France et le Royaume-Uni, seuls détenteurs du veto, la mesure initiée par le Liechtenstein a vocation à leur «faire payer un prix politique plus élevé» lorsqu’ils y auront recours, résume un ambassadeur d’un pays n’en disposant pas et demandant à garder l’anonymat.