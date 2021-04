Diplomatie : L’ONU maintiendra sa mission en Afghanistan

Malgré le départ de Washington et de l’Otan, les Nations unies comptent maintenir leur mission politique d’aide à l’Afghanistan.

L’ONU maintiendra sa mission politique d’aide à l’Afghanistan en dépit du départ des troupes américaines et de l’Otan cette année, a indiqué jeudi le porte-parole du secrétaire général des Nations unies, Stéphane Dujarric. Le fait que ce départ «aura un impact sur le pays dans son ensemble est clair et évident», a-t-il relevé en réponse à des questions sur l’avenir de la mission de l’ONU après le retrait des États-Unis et de l’Otan. «Nous continuerons d’étudier la situation mais notre travail en Afghanistan se poursuivra», a-t-il ajouté.