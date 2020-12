Soudan : L’ONU met fin à une mission de treize ans au Darfour

Le retrait progressif des quelque 8000 membres de la mission de paix conjointe des Nations Unies et de l’Union africaine commencera en janvier malgré une recrudescence des affrontements tribaux.

La mission de paix conjointe de l’ONU et de l’Union africaine au Darfour (Minuad) doit mettre fin jeudi à une opération de treize ans dans cette région de l’ouest du Soudan où des violences tribales restent à craindre.

Le retrait progressif des quelque 8000 membres de la mission onusienne, militaires, policiers et civils, commencera en janvier et doit s’étaler sur une période de six mois.