Chine : L’ONU négocie pour envoyer des représentants au Xinjiang

Le Secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a déclaré dimanche que son organisation discutait avec Pékin pour tenter d’envoyer des émissaires pour analyser le sort fait aux Ouïghours.

«Notre position est claire: dans toutes les situations de ce type, il faut respecter le Droit et les droits humains des personnes concernées», a déclaré Antonio Guterres.

«Des négociations sérieuses sont en cours actuellement entre le bureau de la Haute-Commissaire (aux droits de l’homme) et les autorités chinoises», a déclaré Antonio Guterres dans une interview diffusée dimanche par la chaîne canadienne CBC. «J’espère qu’ils parviendront bientôt à un accord et que la Haute-Commissaire aux droits de l’homme pourra se rendre en Chine sans restrictions ou limitations», a-t-il ajouté.

Internement dans des «camps»

Selon des études d’instituts américain et australien, rejetées par Pékin, au moins un million de Ouïghours ont été internés dans des «camps» de la région du Xinjiang (nord-ouest) et certains soumis à du «travail forcé» et des «stérilisations».