Afrique : L’ONU perd un 175e Casque bleu au Mali

L’explosion d’une mine a tué, dimanche, dans le nord du Mali, un Casque bleu. La mission des Nations Unies dans ce pays est celle qui a perdu le plus d’hommes alors que son mandat est en discussion.

Bamako a délaissé Paris pour Moscou

Le Mali, pays pauvre et enclavé au cœur du Sahel, a été le théâtre de deux coups d’État militaires en août 2020 et en mai 2021. La crise politique va de pair avec une grave crise sécuritaire en cours depuis 2012 et le déclenchement d’insurrections indépendantiste et jihadiste dans le nord.