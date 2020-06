Coronavirus

L’ONU plaide pour un vaccin accessible à tous

Un sommet virtuel réunissant plus de 50 pays s’est ouvert jeudi. Il doit récolter des fonds pour continuer les campagnes mondiales de vaccination contre plusieurs maladies.

Lors de ce sommet virtuel réunissant plus de 50 pays et plus de 35 chefs d’État et de gouvernement, l’Alliance pour le vaccin (Gavi) espère lever 7,4 milliards de dollars pour continuer les campagnes mondiales de vaccination contre la rougeole, la polio ou la typhoïde, largement perturbées par l’épidémie de Covid-19.

But: 2 milliards pour un vaccin contre le Covid-19

Il a souligné qu’avec la crise du nouveau coronavirus, des campagnes de vaccination ont été interrompues: «Vingt millions d’enfants» ne sont pas complètement vaccinés et «un enfant sur cinq» n’est pas vacciné du tout. «Trouvons des moyens sûrs de continuer à vacciner» malgré la pandémie, a-t-il exhorté, et quand un vaccin contre le Covid-19 sera disponible, assurons-nous que tout le monde puisse y avoir accès».

Ce sommet intervient alors que la pandémie a exacerbé les attaques contre le multilatéralisme, entre la rupture de Donald Trump avec l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et les craintes d’une mainmise américaine sur de futurs vaccins. «Comme le coronavirus l’a montré, il n’a pas de frontière», a déclaré Donald Trump dans une courte intervention. «Il est vicieux, il est horrible mais on va s’en occuper ensemble».

«Immunité de groupe»

La pandémie de Covid-19 a fait près de 386’000 morts depuis que le virus est apparu fin décembre en Chine, et la course aux vaccins et traitements mobilise de grandes firmes pharmaceutiques. L’organisation Oxfam a appelé à investir l’argent public «dans des vaccins et traitements libres de droits et disponibles pour toutes les nations à prix coûtant», critiquant le «pouvoir monopolistique de l’industrie pharmaceutique qui se dresse sur le chemin d’un vaccin pour les peuples».