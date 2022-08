Météorologie : L’ONU prévoit un épisode La Niña d’une durée sans précédent

Refroidissement des eaux de surface

Le phénomène La Niña – l’équivalent froid d’El Niño – provoque un refroidissement d’une partie des eaux de surface du Pacifique, influençant le cycle de précipitations et le climat de certaines régions du globe. Selon l’OMM, l’épisode actuel a été intensifié par le renforcement des alizés entre la mi-juillet et la mi-août 2022, modifiant le régime des températures comme des précipitations et exacerbant les sécheresses et les inondations dans différentes parties du monde.