Diplomatie : L’ONU réclame l’application du plan de l’Asean en Birmanie

Depuis le coup d’État militaire du 1er février en Birmanie, le Conseil de sécurité de l’ONU aura adopté quatre déclarations, avec celle de ce vendredi.

Près de 760 civils sont tombés sous les balles de la police et de l’armée ces trois derniers mois en Birmanie.

Le Conseil de sécurité de l’ONU a réclamé vendredi dans une déclaration unanime l’application du plan de l’Asean en cinq points en faveur notamment d’une «cessation immédiate de la violence en Birmanie», un texte adouci à la demande de la Chine et de la Russie.

Ce plan, qui prévoit aussi la nomination d’un émissaire de l’Association des nations d’Asie du sud-est (Asean), doit être appliqué «sans délai», précise le Conseil dans sa déclaration initiée par le Royaume-Uni. Faisant suite à une réunion à huis clos dans la matinée, ce texte a nécessité pour les Occidentaux de faire des concessions à l’égard de Pékin et Moscou.

Ces derniers ont réclamé et obtenu la suppression d’une mention dans un premier projet de texte obtenu par l’AFP, dans laquelle le Conseil condamnait «à nouveau fermement la violence contre des manifestants pacifiques» et exigeait des «militaires la plus grande retenue».