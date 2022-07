Soudan : L’ONU réclame une enquête sur les meurtres de manifestants

Michelle Bachelet s’est dite «alarmée» par la mort de neuf personnes, dont un jeune de 15 ans, lors des protestations contre le régime militaire jeudi.

«Enquête indépendante et transparente»

«Je demande aux autorités de mener une enquête indépendante, transparente, approfondie et impartiale sur la réponse des forces de sécurité, conformément aux normes internationales en vigueur», a déclaré Michelle Bachelet dans un communiqué, insistant sur le fait que «les victimes, les survivants et leurs familles ont droit à la vérité, à la justice et à réparation.»