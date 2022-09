Décès d’Elizabeth II: l'ONU salue sa grâce et son dévouement

Décès d’Elizabeth II : L’ONU salue «la grâce, la dignité et le dévouement» de la reine

Après l’annonce du décès de la reine Elizabeth II, les réactions du monde entier ont afflué pour lui rendre hommage.

La reine était âgée de 96 ans. AFP

Emmanuel Macron a rendu hommage à Elizabeth II, décédée jeudi, qu’il a saluée comme «une amie de la France, une reine de cœur» ayant «marqué à jamais son pays et son siècle». «Sa Majesté la Reine Elizabeth II a incarné la continuité et l’unité de la nation britannique plus de 70 ans durant. Je garde le souvenir d’une amie de la France, une reine de cœur qui a marqué à jamais son pays et son siècle», a réagi le président dans un tweet, après avoir posté une photo de la reine, décédée à 96 ans dans son château écossais de Balmoral.

«Une présence rassurante»

Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a salué jeudi «la grâce, la dignité et le dévouement» d’Elizabeth II, qui a été une «présence rassurante pendant des décennies de changements de grande ampleur». La reine, décédée jeudi à l’âge de 96 ans, «était largement admirée pour sa grâce, sa dignité et son dévouement à travers le monde. Elle a été une présence rassurante pendant des décennies de changements de grande ampleur, dont la décolonisation en Afrique et en Asie», a-t-il déclaré dans un communiqué.

«Une amie remarquable»

Le président irlandais Michael D. Higgins a exprimé jeudi ses condoléances après l’annonce de la mort Elizabeth II, saluant «une amie remarquable de l’Irlande», a indiqué la présidence dans un communiqué. «Au moment où nous offrons nos condoléances à tous nos voisins au Royaume-Uni, à la suite de la mort d’une remarquable amie de l’Irlande, nous nous rappelons du rôle joué par la reine Elizabeth dans la longue amitié» entre les deux pays à l’histoire tourmentée, a affirmé le président.

La reine Elizabeth II était une «présence constante» dans la vie des Canadiens et «restera à jamais une partie importante de l’histoire de notre pays», a déclaré jeudi le Premier ministre canadien Justin Trudeau. «Les Canadiens se souviendront et chériront toujours la sagesse, la compassion et la chaleur de Sa Majesté», a ajouté le chef du gouvernement peu de temps après l’annonce du décès de celle qui était la cheffe d’Etat du Canada.

La Maison-Blanche a fait part de «ses pensées» pour la famille de la reine Elizabeth II, morte jeudi à 96 ans, ainsi que pour le «peuple du Royaume-Uni», a déclaré la porte-parole Karine Jean-Pierre. «Nos cœurs et nos pensées vont à la famille de la reine (et) au peuple du Royaume-Uni», a dit la porte-parole du président Joe Biden devant la presse.