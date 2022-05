Syrie : L’ONU salue l’amnistie de prisonniers

Dimanche, l’envoyé spécial de l’ONU en Syrie, Geir Pedersen, s’est dit satisfait de la grâce que devaient obtenir des milliers de prisonniers accusés de terrorisme.

«J’ai été informé dans les détails de la dernière amnistie du président Assad et j’ai hâte d’être tenu au courant de ses progrès et de sa mise en œuvre», a déclaré Geir Pedersen aux journalistes à Damas, après une rencontre avec le ministre syrien des Affaires étrangères Fayçal Al-Mokdad. «Cette amnistie a du potentiel et nous sommes impatients de voir comment les choses vont évoluer».